Asimismo, el futuro marido de Elena Rodríguez destaca su papel como madre y lo trabajadora que es. "Valoro mucho el trato que tiene con sus hijos y es muy currante", señala Pedro Solá con una amplia sonrisa en su rostro. Aunque todo esto no es lo que más le gusta de su prometida, hay algo en ella que supera con creces a lo anteriormente mencionado. El empresario no duda en confesar de qué se trata y desvela qué es lo que le mantiene tan enamorado de la madre de Adara Molinero .

Por otro lado, Pedro Solá se moja y explica lo le disgusta de su futura mujer. Según explica el empresario, solo hay una cosa que no le guste de Elena Rodríguez, al menos por el momento. Durante los siete años que llevan juntos, el empresario ha observado una conducta de la exconcursante de 'Supervivientes' que no le termina de encajar. "Me molesta. Se pone to' loca", exclama el invitado al videopodcast provocando la risa desenfrenada de Adara Molinero.