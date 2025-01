No fue hasta el mes de mayo cuando recibió el trasplante de médula. Y aunque no han sido meses fáciles y todavía arrastra muchas secuelas -como se puede observar en el tono más oscuro de su piel-, el intérprete de 'Al salir de clase' se muestra esperanzado . "Por dentro estoy muy bien. Todos los resultados son buenos. La enfermedad ha desaparecido y las analíticas son buenas, aunque aún estoy con mucha medicación", confesaba hace unos días en una entrevista con Cadena Ser.

Asimismo, ha hablado sobre su último proyecto profesional y en el que se ha centrado mientras se enfrentaba a la enfermedad. Se trata de su nueva obra de teatro, bautizada como '14.4'. "Cuando mi socia me planteó qué hacíamos, le dije que pensar en otra cosa que no fuera la enfermedad me iba a venir muy bien. Y no solo me vino bien para despejar la mente, sino que también me subía la vibración", ha subrayado.