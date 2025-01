"Fue Sergio quien me dio mi primera oportunidad como actriz en un escenario. Incrédula, tuve que parar el coche mientras me preguntaba qué había visto en mí para convertirme en una pieza de ese engranaje", comienza la también actriz.

"Soy una gran admiradora de su trabajo. Me he llegado a obsesionar con alguna de sus creaciones porque azotaban, entretenían y la creatividad que había en ellas no solo mostraban una dimensión mayor de la historia, sino que esa capacidad que tiene para darle a todo una doble o triple interpretación ha hecho que como actores ampliemos nuestra propia dimensión artística", continúa su misiva, que ha acompañado con varias instantáneas junto a Peris-Mencheta.