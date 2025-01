Durante todo el proceso, su mujer Marta Solaz ha sido su férreo apoyo y la encargada de comunicar a sus seguidores cómo avanzaba su estado de salud. Este pasado miércoles 8 de enero, ella alcanzó un año más de vida, en concreto 49, un momento que Peris-Mencheta creía que no podría vivir, tal y como confesó el pasado 31 de diciembre al comerse las uvas de Año Nuevo. "Cuántas veces me ha venido a la mente el 'a ver si me tomo las uvas este año…'. Ánimo a todos los trasplantados del planeta. Toda la fuerza. Toda la fe. Todo el amor", desveló entonces. Un pensamiento que, por suerte, no se ha hecho realidad.