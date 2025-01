Hace unos días, Tamara Gorro anunciaba a través de sus redes sociales una nueva etapa en su vida. "Hoy es un día muy importante. Uno de mis objetivos lo he cumplido", comenzó explicando antes de agradecer a su familia virtual las oportunidades que, desde su salto a la fama, le han brindado gracias a su apoyo. Tras sus primeras palabras, la influencer confesaba que su negocio había crecido y, junto a su equipo, comenzarían una mudanza a una nueva oficina.

Junto a la instantánea, Gorro ha añadido un mensaje hacia la protagonista de la publicación: “ Siempre te cuidaré y te protegeré. Tú ya lo hiciste conmigo toda la vida, ahora me toca a mí. Te amo”, ha asegurado hacia su figura materna, a quien en numerosas ocasiones ha demostrado su admiración de forma pública.

Antes de su declaración, la televisiva ya había compartido otras palabras con las que hacía un balance sobre la experiencia de la vida: “Ayer sonríes, estás feliz e ilusionado. Hoy amaneces con poca energía y ganas de llorar. Mañana es una intriga, pero de eso se trata la vida, de descubrirla y sentirla. No olvidemos que de los bajones también se saca algo positivo, aprendizaje. Ese es el que nos guiará. Esta es la realidad, por lo tanto no tengas vergüenza en llorar un día y reír otro. No eres raro, más bien real”, sentenciaba la que, desde su infancia, comprobó lo descrito por la historia de superación de su progenitora.