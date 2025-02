En el próximo programa de 'La isla de las tentaciones' no van a faltar los reencuentros, las tensiones y las conexiones que siguen avanzando en 'Villa Playa' y 'Villa Montaña', entre otras muchas cosas más, de lo que puedes ver un adelanto en este avance .

Próximamente en 'La isla de las tentaciones' se dará el encuentro entre Tadeo y Sthefany , que tendrán un tiempo para decirse lo que sienten y donde la tensión no faltará: "Eres una falsa y una mentirsa".

Pero esto no será todo, Gabriella y Ana se podrán 'cara a cara con la tentación', donde ambas podrán exponerse a la cara todo lo que piensan la una de la otra: "A mi novio no le he escuchado gemir tan mal en la vida".