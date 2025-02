"Se está hablando mucho de este momento. El único motivo por el que la vetamos fue porque todas mis compañeras querían ver cómo avanzaban sus parejas y yo ya lo había visto. A Érika no podíamos porque estaba entre Álvaro y Eros. Y no le dimos el collar a Nataly porque pensamos que a Andrea le gustaría ver también qué hacía su novio", ha sido la respuesta que ha dado Anita, que en un segundo story ha querido defenderse de los insultos que está recibiendo por su forma de actuar en el programa 8 de 'La isla de las tentaciones 8' .

"No me identifico con la persona que se está viendo de mí en la isla y los que de verdad me conocen saben que de la persona que hay en el programa a la que realmente soy hay una diferencia muy grande. Entiendo y acepto que lo he hecho muy mal, yo soy la primera que lo dice. Aprendo cada día de mis errores y soy la primera en hacer autocrítica", ha admitido la catalana, que también ha pedido respeto y que cesen los comentarios destructivos hacia ella.