Andrea fue la gran protagonista del programa de este lunes de 'La isla de las tentaciones'. Su hoguera fue durísima ya que, tras días y días confiando en su novio Joel, al final él cruzó los límites y acabó besándose con su tentadora, Nataly, en el jacuzzi . Andrea no se lo esperaba y sus lágrimas rompieron el corazón a media España.

Tras acabar de ver las imágenes en la tablet, Andrea le pidió permiso a Sandra Barneda para alejarse e intentar recomponerse. No lo consiguió y la presentadora fue a apoyarla. Le dio un sentido abrazo mientras la novia de Joel lloraba y luego le dedicó unas bonitas palabras: "Tranquila. Tienes que seguir confiando. Esto será bueno, pase lo que pase, para ti . Si le podrás perdonar lo decidirás tú al final, pero sigue abriéndote emocionalmente".

Joel se dejó llevar con Nataly en el jacuzzi , pero después parecía arrepentido. Sobre todo después de la hoguera, en la que vio que Andrea le estaba dando su lugar y no se estaba dejando llevar con ningún chico. Eso le hizo sentirse más culpable y decidió poner distancia con Nataly para intentar así salvar su relación. "Estoy mal, ella ha visto cosas ya de mí y esa guerra no la ha empezado ella", decía.

Por su parte, Andrea no paraba de darle vueltas a lo que había visto en las imágenes. A pesar de todo, le confesó a Sandra Barneda que seguía queriendo a Joel y que no cree que él se haya olvidado de ella. Por eso incluso se estaba planteando la posibilidad de perdonarle, aunque con muchas dudas: "Me tendría que demostrar mucho fuera de aquí para que pudiera confiar en él".