Edi habla de sus planes de boda y de tener hijos con Violeta

Edi va muy en serio con Violeta Crespo y buena prueba de ello son las confesiones que ahora ha hecho en las redes. Después de oficializar su relación parece que pareja que surgiera en ' Gran Hermano ' no para de dar pasos. El gallego tiene las cosas muy claras o eso es lo que, por lo menos, ha manifestado ante las preguntas de sus seguidores de si hay planes de boda y de tener hijos en un futuro no muy lejano.

"Que hay que firmar por tema de niños y demás pues se valoraría, pero no sé ", ha terminado por admitir el de Fisterra para no cerrar definitivamente una futura boda con Violeta . En su caso a Edi no le hace falta este trámite. "Es algo que creo que ya con la convivencia y el estar día a día con una persona ya es un matrimonio sin firmar nada".

Aprovechando estas confesiones y que le han puesto en un compromiso al responder a esta pregunta, el exconcursante de 'GH' sí que ha admitido que le encanta ir a las bodas de sus colegas, pero la suya la ve todavía lejana. Yo no me lo planteo la verdad porque mi teoría es que la gente lo pasa mejor en las bodas ajenas que en las suyas propias porque estás siempre pendiente de que salga todo bien y no las disfruta. No es necesario para ser feliz".