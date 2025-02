Gloria visita este miércoles su casa en Paiporta, una vivienda a la que no piensa volver , aunque está en perfecto estado. Junto a su marido y sus dos hijas se van a vivir a Lliria (Valencia). "El objetivo es comprar una casa y tener un hogar donde echar raíces", cuenta esta mujer, que asegura que "tenemos miedo de que vuelva a pasar".

La noche de la DANA, ella y sus dos hijas fueron testigos desde las ventanas de su piso de cómo la corriente de agua arrastraba a muchas personas . "Nuestras vidas no corrieron riesgo, pero se oían gritos continuos de gente que luchaba por salvarse y tú no podías hacer nada para ayudarles. Veíamos cómo se agarraban a las cancelas de los patios y al final les fallaban las fuerzas", recuerda.

Unas escenas que se quedaron clavadas en las mentes de sus hijas de 9 y 8 años , especialmente en la mayor, que desde entonces recibe tratamiento psicológico por estrés postraumático . "Tras las inundaciones nos fuimos a vivir con una de mis hermanas a Llíria y las matriculamos en un colegio. A los pocos días me llamó la psicóloga y me explicó que la niña se ponía a hiperventilar y tenía ansiedad cuando escuchaba una sirena o a otros alumnos hablar de la DANA".

La noche de la DANA fue "el peor momento de nuestras vidas" , pero los días siguientes también les dejaron marcados. "Tuvimos que acoger a vecinos que no tenían dónde ir sin tener casi comida ni agua y sin saber si alguien iba a venir a ayudarnos", explica.

Desde entonces, sus hijas no han vuelto y ella acude solo a recoger pertenencias. "Para mi hija mayor es incompatible vivir aquí y ya no queremos volver. Vienes y ves que todavía queda mucho por hacer, no hay comercios ni vida".