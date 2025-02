Cansada de las especulaciones, la catalana confirmaba a mediados del pasado mes de enero que su exnovio había abandonado su casa de manera definitiva. Ahora, Laura Matamoros confirma que su hermano también se ha ido de su casa y que ya no vive con ella.

El lugar de residencia de Diego Matamoros, al que se ha llegado a llamar "nini" y "okupa" en redes sociales, despierta muchísimo interés en las plataformas. Tanto, que la ex de Antonio Revilla y Benji Aparicio no deja de ser preguntada por esto mismo. A través de un vídeo que ha querido compartir a través de su cuenta de Instagram, la influencer ha decidido responder a la pregunta más repetida.

"No", responde de manera tajante mientras asegura que "Diego vive ya en su casa". La sobrina de Mar Flores no ha concretado el lugar al que su hermano se ha mudado, aunque lo más probable es que haya regresado a su hogar de soltero, el cual podría haber tenido alquilado durante todo este tiempo. "Lógicamente estuvo un tiempo aquí viviendo, pero ya no", ha señalado su hermana antes de dar paso a otras preguntas, incluyendo la de si tiene novio en la actualidad.