El colaborador de ‘Vamos a ver’ ha explicado que Isabel Pantoja está en un “muy segundo plano”: “No quiere ser protagonista de absolutamente nada. Es verdad que está apoyando a su sobrina en todo, pero no quiere aparecer ni que se focalice todo en ella”.

Antonio Rossi ha explicado que la intérprete de ‘Marinero de luces’ ya “ha visto su sobrina” : “Está con ella, pero a la retaguardia, informada. No quiere que nadie focalice la noticia en su aparición en el hospital”, apuntaba el tertuliano.

“A día de hoy, la familia no se ha visto. Isabel Pantoja no ha querido ver a su familia, ni la familia ha querido ver a Isabel Pantoja, Los hijos no han coincidido con su madre de forma voluntaria”, apuntaba el colaborador.