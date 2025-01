Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Rivera e Isa, juntos en Gran Canaria tras el ingreso de la hija de Anabel

Con todo esto, debido a la máxima preocupación por Alma, toda la familia de Anabel Pantoja, Kiko Rivera, Isabel Pantoja, Isa Pantoja y Agustín se han trasladado hasta la isla, y aunque por el momento se cree que no se han juntado, todos se encuentran en el hospital para apoyar a la pareja. También han viajado hasta allí amigos cercanos como Belén Esteban y Susana Bicho.

El colaborador de 'Fiesta' y amigo de Anabel Pantoja se enteraba en directo de lo ocurrido y le mandaba un mensaje de apoyo a la familia Pantoja: "Me he enterado por vosotros y sigo en shock. Después de tantísimos años en televisión es la primera vez que no tengo ni idea de qué decir. Solo puedo expresar que le mando desde aquí a mi amiga Anabel toda la positividad y el amor del mundo".