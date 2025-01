La ganadora de 'GH 14' y participante de ‘La Isla de las Tentaciones’ Susana Molina (conocida en redes como Susana Bicho) es uno de los pilares fundamentales de Anabel Pantoja desde hace casi una década . Se conocieron cuando la murciana ganó el reality de encierro y se marchó a Sevilla con su pareja de entonces, Gonzalo Montoya. En la capital hispalense las dos influncers se hicieron uña y carne e incluso emprendieron un negocio de uñas juntas. A pesar de que el proyecto no prosperó , su amistad permaneció inquebrantable y Susana ha sido una de las primeras en desplazarse hasta las Islas Canarias para estar al lado de Anabel.

Entre las amistades anónimas de Anabel destaca su querido amigo Juan Solís al que adora como un hermano desde que ambos eran dos niños. Sevillano de pura cepa, fue el encargado de darle una tierna sorpresa a la sobrina de Isabel Pantoja cuando participó en ‘Supervivientes’ en el año 2022. Hace justo un año la ex de Yulen Pereira le dedicaba en sus redes sociales un bonito recuerdo con fotos de sus cuatro décadas de amistad.

Desde que se instalase en las Islas Canarias , la también ex concursante de 'GH VIP' ha encontrado una gran pandilla de amistades. Una de las más destacadas es Davinia , que aparece con frecuencia en sus redes sociales. A pesar de que la joven tiene sus espacios de social media privatizados, sabemos que es una mujer emprendedora: tiene dos tiendas de moda en la localidad de Arguineguín.

Anabel Pantoja compartió en MTMAD la identidad del que durante un tiempo fue su compañero de piso en Madrid, Pedro. La sobrina de Isabel Pantoja y su amigo se conocieron precisamente por mediación de su famosa tía: "Lo conozco porque era bailarín de la gira de mi tía, después me reencuentro con él en Madrid y termino viviendo con él", explicaba Anabel. Pedro, por su parte, desvela que nunca han perdido el contacto: "El problema era que tú viajabas mucho, yo también... Ha sido una alegría que te vinieras a vivir aquí conmigo". "Él me dijo que había un hueco en su corazón y en su casa. La habitación no estaba prevista y aquí estoy muy agusto. Nos compaginamos muy bien", declaró Anabel ante las cámaras de Mtmad.