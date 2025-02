Joaquín Campos, uno de los reporteros que mejor ha seguido el caso de Daniel Sancho, ha narrado todo en su libro 'Muerte en Tailandia'

En una entrevista para la web de Informativos Telecinco, repasamos con él el contenido de esta publicación que tanto da que hablar

'Toda la verdad' del caso Daniel Sancho, por Triun Arts: "No faltan cosas por contar, hay que contarlas como son"

El caso de Daniel Sancho sigue dando mucho de qué hablar. Una de las personas que más está siguiendo la actualidad del preso español es el escritor Joaquín Campos, autor del libro 'Muerte en Tailandia' (La esfera de los libros), quien reside fuera de España desde hace 18 años, la inmensa mayoría del tiempo en Asia, y fue uno de los primeros reporteros en investigar el crimen 'in situ' desde el inicio. Se le considera una voz acreditada para hablar de esta historia, porque hace nueve años escribió también el libro sobre el anterior descuartizador español en Tailandia, Artur Segarra.

El malagueño, que ha escrito más de 15 libros a lo largo de su trayectoria, desvela en esta nueva obra la importancia de la persona que se encarga de todos los movimientos del hijo de Rodolfo Sancho en el país asiático y otros detalles interesantes relacionados con el crimen.

Esa persona a la que se refiere Joaquín Campos es Tassanapannaporn Keartjareanlap, conocida como Alice, "una mujer tailandesa de etnia 'han' que ejerce de asistente legal de Daniel Sancho desde hace más de un año y medio" y que "podría estar chantajeando" a la familia del preso español por los supuestos servicios que les ofreció durante todo el proceso. De hecho, el escritor asegura que "hay siete cartas escritas de puño y letra por Daniel Sancho dirigidas a Silvia Bronchalo" en las que "pide una cantidad de entre 160.000 a 200.000 euros". Y le llama la atención que vayan dirigidas a la madre, porque "fue el padre quien confió plenamente en aquella mujer", según él.

Alice, la mujer que "podría estar extorsionando" a la familia de Daniel Sancho

"Ahora mismo, la familia de Daniel Sancho tiene a una persona de dudosa procedencia que exige un dineral y no sabemos aún en base a qué. El asunto es muy grave, porque ella tiene el control de todo. Nos vendieron que era una persona que solo ayudaba con traducciones y otras gestiones y luego se vio, gracias al sumario, que ejerce de representante legal. Es decir, que todo lo que haga, diga o reciba el preso tiene que pasar por ella, no por los padres. Si Daniel Sancho tiene que pedir un traslado, tendrá que pasar por Alice", precisa el escritor de 50 años, que destaca que Rodolfo Sancho depositó el futuro de su hijo en sus manos el mismo día que la conoció. Porque el actor habría conocido a esta mujer entre el 3 y el 6 de septiembre de 2023, fecha en la que fue a ver a su hijo a la cárcel de Koh Samui y en la que hizo entrega a Alice de unos poderes que llevaba bajo la axila, como apuntó también en este medio Triun Arts.

"Todo se gestionó en España, está más claro que el agua. No hay posibilidad de que un actor de Fuerteventura vaya a Tailandia y una mujer, de la nada, se ofrezca a representarle al poco de aterrizar. Yo creo que intentaron influir en el juicio, pero no pudieron. ¿Cómo se entiende si no que el último día del juicio, en el que se conoce la sentencia, una persona de la que nadie sabía nada diga públicamente al juez, levantándose, 'esta no es la sentencia que tú tenías que leer'? ¿Eso qué significa? ¿Desde cuándo los asesores legales cobran cientos de miles de euros, que es lo que ella pide (y seguramente cobró antes)? ¿Cómo es posible que pueda llegar a ocurrir eso? No tiene sentido cómo el padre de un hombre que puede ser sentenciado a pena de muerte, en vez de buscar un abogado penalista en Tailandia, busca a tres personas de Madrid, ajenas a todo, y a una mujer que no es abogada. Es muy fuerte. Porque, fíjate si tiene el control Alice, que ni Rodolfo ni Silvia han vuelto a ir a ver a Daniel a prisión, cuando antes lo hacían asiduamente. Y si dicen que no pueden ir porque tienen problemas para comprar un billete, no me lo creo", precisa Joaquín Campos.

Los contactos de Alice "en la delincuencia organizada de Rusia y de China"

Los padres de Daniel Sancho, por tanto, podrían no haber vuelto a Asia por la deuda que acumulan, según Joaquín Campos. Y no solo está el nombre de Alice. El autor destaca en su libro otras personas desconocidas, como Dimitri 'El Ruso': "Este hombre conectaba a Alice con otras personas. Ella sé que tiene contactos en la delincuencia organizada de Rusia y de China. Como tal, él no es importante. Lo que es importante es saber quién está detrás de Alice y Dimitri y por qué se conocen entre ellos".

Joaquín Campos, además, asiente al ser preguntado sobre si probablemente hubo un número considerable de personas que ofreció ayuda a la familia de Daniel Sancho para "engañarles y aprovecharse de ellos". En este sentido, destaca que la "defensa cometió muchos errores al dar veracidad a algunos relatos", como el de Nilson Domínguez o Iván Velasco: "Este último fue otro 'listo' que se quiso subir al carro después del juicio. Dijo que Edwin estaba metido en temas de trata de personas y que un menor se quitó la vida porque le acosaba, cuando era mentira. Dijo brutalidades que eran todas falsas. Y tantos testimonios falsos, tantas salvajadas dichas, ha hecho que organismos internacionales quieran analizar esas declaraciones", subraya el escritor.

Joaquín Campos cree que la defensa de Daniel Sancho no presentará un recurso de apelación

Daniel Sancho se encuentra encarcelado en estos momentos en la cárcel de Surat Thani, donde ha protagonizado enfrentamientos con otros reclusos, según Joaquín Campos. Y es que en ese centro penitenciario "hay muy pocos extranjeros" y "es muy difícil que se den cobijo entre ellos". El español condenado espera desde allí que su defensa presente un recurso de apelación contra la cadena perpetua que dictó Tailandia por el crimen de Edwin Arrieta. Pero Joaquín Campos duda de que ese recurso supuestamente preparado por Marcos García Montes, Ramón Chippirrás y Carmen Balfagón se vaya a presentar.

"Creo que la defensa está tardando porque esperan que el juez diga que el plazo se acabó y puedan defenderse entonces diciendo que no les dejaron presentar el documento. Porque no han entregado nada desde el 29 de agosto, y estamos a mitad de febrero. Y tienen la valentía de decir 'es que tenemos que revisar todas las palabras para no errar'. Pero si tienen a Alice allí, que habla tailandés. ¿A qué están esperando entonces? O no van a presentar nada o están negociando con Juan Gonzalo Ospina y los abogados de la familia Arrieta. Que también es posible. Porque no me fio ya de ninguno", precisa Joaquín Campos. El autor cree que estas prórrogas en los recursos son las que están retrasando la sentencia firme, la cual cree que se podrá conocer antes de verano, sin llegar a 2026 o 2027 por tener que esperar los dos años que tienen las autoridades tailandesas para pronunciarse respecto a los recursos: "Pedirá el 'perdón real' y pasará ocho o nueve años allí antes de que sea trasladado a España".

Los detalles del crimen que destaca Joaquín Campos

Joaquín Campos destaca que Daniel Sancho y Edwin Arrieta "mantenían una relación amorosa". De hecho, afirma que, un mes antes de aquel 2 de agosto de 2023, los planes que tenían era irse a Ibiza. Sin embargo, el español cambió el viaje y propuso encontrarse en Tailandia, por lo que el cirujano colombiano tuvo que hacer un largo viaje de dos días (desde Chile y pasando por España). Este último era quien realmente estaba enamorado, según el escritor, ya que Daniel Sancho "solamente quería aprovecharse y poder tener el nivel de vida de sus amigos". El español condenado estaba acostumbrado a tener mucho dinero, pero Joaquín Campos asegura que no podía ser de ejercer de chef, ya que solo hizo un curso y subió vídeos de YouTube tras dejar unas prácticas: "¿De dónde sacaba el dinero para poder gastar tanto?".

Un punto clave para el autor malagueño, y que tampoco entiende, es que la familia Arrieta no quisiera indagar en profundidad en el móvil del crimen, cuando él cree que está más que claro: "Entiendo que no quisieron indagar para mantener la privacidad de la víctima y todos los aspectos de su vida. Pero se sabe que Daniel Sancho le mató por dinero, por eso quiso hacer desaparecer el cuerpo". Joaquín Campos asegura que "Edwin Arrieta llegó a dar en vida a Daniel Sancho 260.000 euros a título personal" (se supo que "iban a montar un restaurante en Madrid y el cirujano habría alquilado un piso en Barcelona para vivir juntos desde diciembre de 2023, tras su viaje a Tailandia"). El español era su hombre de confianza, pero decidió quitarle la vida para intentar quedarse con todo. "Pensó que cometió el crimen perfecto, pero no. Se pudo ver que la premeditación era absoluta", destaca el escritor, a quien llamó la atención que el condenado comprara más de 200 bolsas de tamaño XL y papel transparente (se habló de que pudo envolver la habitación para no dejar pruebas, pero no se pudo corroborar), así como el hecho de que durmiera durante el descuartizamiento, publicara fotos en Instagram tras el crimen y fuera a jugar a las palas con una israelí que acababa de conocer a la playa en la que horas antes se deshizo de varias partes del cadáver. "Este chico se creía que estaba por encima del bien y del mal y cometió el mayor error de su vida", sentencia.

