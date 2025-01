"Ahora mismo, apoyo. Es lo que pega y no pega nada más, Mucha fuerza, cariño y apoyo de todo el mundo que los quiere", comentaba la que fuera colaboradora de Mediaset en las inmediaciones del hospital donde permanece ingresada la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Pero a sus seguidores no les ha convencido nada este gesto de la empresaria, a la que han criticado duramente a través de las redes sociales.

Lo han hecho en su última publicación, donde se pueden encontrar palabras de lo más rudas, en las que la acusan de "oportunista" y de "no pintar nada allí". "Yo me pregunto el porqué de ir a Canarias. ¿Ganas de saber, de protagonismo, de entrar en la familia en los peores momentos de la familia? Porque no eres familia directa ni indirecta. También me pregunto, y es lo que más asusta, ¿por qué no conoció antes a la pequeña y sí ahora? Esta mujer es, fue y será una aprovechada", comenta un usuario.