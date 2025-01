"La verdad es que no confío en él. No estamos en nuestro mejor momento", son las palabras de Nerea cuando le preguntamos por su situación actual con Luis. Deja claro que no han roto (no lo parece por sus palabras), pero es obvio que están atravesando una crisis. Pero, ¿cuál es el motivo de este bache sentimental entre la pareja? Hablamos también con el entorno de Luis y lo cierto es que arroja algo de luz para entender qué ha sucedido entre ellos.