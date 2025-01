Fani Carbajo empieza el año siendo muy tajante, ya que este 2025 hay cosas que no piensa tolerar. Después de mostrarse verdaderamente enfadada con la familia paterna de su hijo Emilio , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la gran decepción que se ha llevado con una de sus amistades , algo que no piensa seguir aguantando.

La influencer, que mostraba emocionada hace algunos días la reacción de su hija Victoria a los regalos de Papá Noel , vuelve a su canal de mtmad dispuesta a dejar atrás todo lo que le ha hecho daño en 2024. Fani, visiblemente enfadada, estalla contra una de sus amigas. “Es tan interesada que no ha estado ni en las buenas ni en las malas”, aclara la influencer. La exconcursante de ‘Supervivientes’ explica varias situaciones en las que ha sentido que su amiga no estaba para ella en momentos que lo necesitaba.

La influencer explica con todo lujo de detalles todas las situaciones en las que su supuesta amiga se ha aprovechado de ella . Según la madrileña, al principio no lo veía así, ya que era su amiga e intentó ayudarla en todo lo que pudo. "Le di campañas, publicité su negocio" , explica. Sin embargo, la que fuera concursante de 'La última tentación" no recibió nada a cambio, ni ayuda por su parte ni siquiera un 'gracias'.

Además, aclara que, pese a que al principio confiaba en ella, recibió algunas advertencias sobre el comportamiento de esta supuesta amiga. “Prefiero tener imagen de poner cuernos que de ser una interesada”, explica la exconcursante de 'Supervivientes'. Fani lo tiene claro: "Si tu no has estado, yo no voy a estar", sentencia la visiblemente molesta con la situación. Y con eso desea para este 2025 tener más orgullo en ciertas situaciones y sacar de su vida a aquellas personas que se mueven solo por interés.