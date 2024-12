“Es muy fuerte todo lo que voy a contar”, comienza explicando la exconcursante de 'Supervivientes'. Tras haber mantenido una larga conversación con Clara, Fani Carbajo se ha dado cuenta de que las dos han vivido las mismas cosas con Christofer Guzmán. "Todo lo que me ha dicho no me ha sorprendido, es como si me contara mi vida", asegura Estefanía, la cual no ha dudado en desenmascarar a su exmarido con la ayuda de la que fuera su pareja hasta hace pocos meses.