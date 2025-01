Noemí Salazar ha decidido empezar el 2025 arriesgándose con un atrevido cambio de look . La integrante de una de las familias mas famosas de 'Los Gipsy Kings' ha decidido renovar su imagen para comenzar este nuevo año que la influencer ha empezado cargada de nuevos propósitos.

La exconcursante de 'GH VIP' se ha sometido a un cambio de look radical que le ha hecho plantearse si ha acertado o si se ha arriesgado demasiado. La amiga de Adara Molinero ha confesado que uno de sus principales propósitos para este año es "empezar con un cambio drástico" y vaya si lo ha conseguido. Noemí ha dejado a un lado su característica melena XXL y se ha pasado a uno de los cortes más virales del momento, el 'clavicut' , un corte que ya lucen algunas de nuestras famosas, como Sofía Suescun o Melyssa Pinto .

La integrante de la familia Salazar ha mostrado el proceso completo de su cambio de look y es que además de cortar su melena por encima del hombro, Noemí ha matizado el color de su pelo, dejando atrás esas mechas de color rubio platino y apostando por un castaño claro que la ha llevado a preguntarse: "¿Quién soy?". Esta decisión le ha pasado factura a la empresaria ya que no está segura de haber tomado la decisión correcta: "A veces me encanta y otras quiero llorar porque… ¿Qué tan corto está esto?", ha confesado a sus seguidores en su perfil de Instagram.