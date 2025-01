La exparticipante de 'Los Gipsy Kings' se desmayó hace una semana en un establecimiento y fue socorrida por una vecina

Noemí Salazar tuvo que ser atendida de urgencia y ahora ha compartido su diagnóstico médico en Instagram

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado que le tienen que hacer más pruebas neurológicas

Los seguidores de Noemí Salazar llevaban una semana muy preocupados por su estado de salud tras conocer que se había desmayado el pasado 8 de enero en un establecimiento y que había tenido que ser atendida de urgencia por una ambulancia. Su madre, Raquel Salazar, comentó en Instagram que no quería dar detalles de lo ocurrido y que sería la exconcursante de 'GH VIP' y 'Los Gipsy Kings' la que hablaría cuando estuviera preparada y así ha sido, pues una semana después de su desmayo, ha compartido su diagnóstico médico con sus seguidores de Instagram.

"No me he pronunciado sobre esto y la verdad es que he estado muy asustada", comienza diciendo la influencer en el escrito en el que cuenta que aquella mañana se despertó perfectamente, pero que tras llevar a su hija Mimi al colegio fue a recoger un paquete y comenzó a encontrarse mal, momento en el que se desmayó. De acuerdo con su relato, no recuerda nada más hasta la llegada de la ambulancia, pero casualmente una de sus vecinas estaba en ese establecimiento y le ha contado todo lo que pasó.

Según le cuenta su vecina, estuvo inconsciente durante unos tres minutos y un chico le tuvo que sacar la lengua porque estaba mordiéndosela y les preocupaba que pudiera empeorar su situación: "Estabas muy rígida y te daban como convulsiones. Te pusimos un poco de lado y ya comenzaste a volver en sí, pero hablabas sin saber qué decías [...] Yo me asusté mucho por el golpe en la cabeza".

"Yo no recuerdo ni caerme ni darme el golpe. Solo recuerdo antes de todo encontrarme con muchas ganas de vomitar y mareada. Luego me desperté rodeada de gente, con un señor agarrándome la lengua, otro las piernas y otro la cabeza. No sabía qué había pasado ni dónde estaba hasta que poco a poco fui asentándome. Solo me dolía la cabeza del golpe que me había dado", recuerda Noemí, que al retomar la conciencia ya pudo trasladarse en ambulancia a un centro de salud.

"Me tomaron la tensión, me miraron el azúcar, me hicieron las típicas pruebas de neurología y ya para casa. Ese día estaba con mucha presión en la cabeza y muy cansada. Por la noche fui a urgencias, me hicieron de todo y estaba todo bien. Me dijeron que es un síncope vasovagal del estrés", ha explicado la examiga de La Rebe, revelando así lo que le ocurrió.