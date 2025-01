"¿Carlitos soltero de nuevo?", le han preguntado a Noemí, que ha escrito en mayúsculas "soltero y entero" como respuesta, para dejar bien claro que su hermano ya no tiene ningún compromiso. Lo ha citado en su story, pero el madrileño, cuyo cumpleaños es hoy, no ha compartido esa publicación en su perfil, quizá porque con sus indirectas de los últimos días - como cantar en TikTok un tema de Bad Bunny en el que dice estar soltero - siente que ya no tiene nada más que añadir.