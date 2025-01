Para esta primera parada, Verdeliss ya ha comprado el equipamiento necesario para enfrentarse, no solo a la carrera, si no también al frío extremo: "La equipación allí es decisiva, ya no solo por el rendimiento durante el maratón, sino por supervivencia" , ha explicado. "La previsión de las temperaturas va de menos 10 a menos 20 grados, pero alcanzaremos 40 grados bajo cero" , unas temperaturas extremadamente bajas que la influencer ha confesado que la podrían "echar para atrás".

"Ya he dado la vuelta al mundo, me he enfrentado a diferentes altitudes y a diferentes temperaturas, pero no tan extremas como las de la Antártida, eso es lo único que me da más apuro, más respeto, más miedo", ha confesado la campeona de España en 100 kilómetros. Es por esto, que ya se ha puesto manos a la obra con la maleta, y ha enseñado a sus seguidores sus últimas adquisiciones para combatir el frio polar.