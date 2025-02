Pearson, no obstante, decidió responder directamente con un contundente comentario . "Por suerte para todos, tú no eres Camila y, lo más importante, no fuiste invitado. Así que, de parte de Adam Pearson, directamente para ti @FlopHive: lleva tus opiniones sin sentido a otro lado, porque tengo EXACTAMENTE cero tiempo para tus tonterías capacitistas y anónimas”, escribió en X.

La respuesta se volvió rápidamente viral y fue ampliamente aplaudida por sus seguidores en las redes sociales. Además, durante la alfombra roja, el actor de 'Under the skin' tuvo un aplaudido comentario a 'The Independent'. "Soy un chico de Croydon, ¿no? Pero, sinceramente, ha sido un año en el que me he sacudido el síndrome del impostor".