Christofer y Fani se convirtieron en la pareja más mediática de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Desde que saltaron a la fama, han compartido sus idas y venidas como pareja y les hemos visto participar en algún otro reality más de la casa. Pero su amor se terminó, comenzaron a hacer vidas por separado y ahora Fani ha tenido una hija con Fran , su nuevo amor. La expareja se reencuentra en el plató de '¡De viernes!' y no dudan en sacar los trapos sucios de su relación en un tenso cara a cara .

"Nuestra relación está completamente muerta. Verle me causa un poco de ansiedad porque sé que voy a revivir muchas cosas con él. Estoy expectante", confiesa Fani antes de verse las caras en plató con su ex, al que lleva casi dos años sin ver. "Mis últimos años no los recuerdo con cariño. Mi duelo lo viví dentro de la relación", añade. Y es que en su relación las deslealtades e infidelidades han estado presentes durante toda su relación y esto provoca un enfrentamiento entre ambos.