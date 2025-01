Nia Correia confesó en una entrevista que una mujer muy conocida le hizo llorar en un rodaje

Según la cantante, esta persona que le hizo llorar "necesita ayuda psicológica"

La versión de Ana Obregón en 'TardeAR': niega todo lo sucedido y arremete contra Nia

Continúa la polémica en torno al enfrentamiento que habrían protagonizado Ana Obregón y Nia Correia a raíz de que la presentadora tratara mal e hiciera llorar a la cantante en el rodaje de un spot para las Campanadas del año 2022. Si bien en 'Socialité' pudimos hablar con el representante de Nia, que negó las palabras de la actriz al respecto, ahora analizamos lo que contó Nia hace unos meses sobre este asunto en una entrevista para el canal de YouTube 'Aquí hay kimchi'.

La versión de Nia Correia hace unos meses

Si bien es verdad que Nia Correia no da el nombre de Ana Obregón, cuenta algo que sucedió hace un tiempo y que coincide con todo lo que se está contando actualmente. Dice la cantante en una entrevista concedida hace unos meses que tiene un mal recuerdo con una mujer muy famosa de este país "del mundo del corazón o de la televisión" que la trató muy mal, hasta el punto de hacerle llorar y hacerle abandonar el rodaje de ese anuncio. ¿Nos suena este planteamiento?

"Me trató fatal, me trató muy mal y paré de rodar. Me fui llorando, que nunca me había pasado. Si me pasa ahora, en vez de llorar, le digo dos palabras e igualmente me voy", comienza a sincerarse la cantante. Pero su confesión sobre lo que pasó aquel fatídico día no han hecho más que empezar: "La dejé a ella sola, que quería su momento, me marché y, cuando ella se fue, salí a grabar yo".

"Según lo que luego me dijo el equipo, es porque, bueno, yo, al final, soy una chica más joven y estoy empezando. Yo no sé si ella se sentía frustrada o no sé... la pagó conmigo. Me hubiera gustado insultarla. Esa señora necesita ayuda psicológica y a mí me hubiera gustado decirle que necesitaba esa ayuda psicológica", declara la artista.

Para terminar, Nia quiere dejar claro que, como muchos de sus fans se dieron cuenta, no sale en ese polémico anuncio pero no porque ella no quisiera salir en aquel spot en el que también aparecían Los Morancos, sino porque "aquella señora me hizo la vida imposible", son sus tajantes palabras al respecto sobre lo que vivió aquel día.

