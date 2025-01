Acharf Hakimi ha concedido su primera entrevista en un canal de Youtube en la que el hablado como nunca antes sobre la separación de la madre de sus hijos

El jugador del PSG ha hablado además sobre su imputación formal por violación: "Cuando tienes éxito la gente quiere aprovecharse de ti"

Achraf Hakimi ha roto su silencio al cumplirse dos años del momento más complicado de su vida, en sus propias palabras. El futbolista marroquí ha concedido una entrevista en el canal de Youtube de Anas Bukhash en la que ha hablado como nunca antes de la separación de la madre de sus hijos, la actriz Hiba Abouk, y también sobre la acusación de violación que se interpuso contra él.

El jugador del PSG explicaba en la entrevista con el youtuber que es la primera vez que habla de este asunto públicamente con alguien y que el tema continúa en manos de la justicia:

"La verdad es que, cuando tenemos éxito y las cosas van bien, nos convertimos en un blanco fácil para determinadas personas. No puedes confiar en mucha gente que te rodea. Cuando pusimos este asunto en manos de la justicia vimos que era sólo una forma de chantajearme (...) Todo esto se resolverá pronto, toda la verdad saldrá a la luz y podremos hablar más sobre ello (...) He aprendido a no confiar en demasiadas personas y que en este mundo hay que tener cuidado".

Achraf se rompe hablando de su divorcio con Hiba Abouk

Anas Bukhash también aprovechaba el encuentro con Hakimi para preguntarle por su situación sentimental. A punto de cumplirse dos años del anuncio de la separación de la pareja, Achraf se emocionaba recordando el que sin duda ha sido el peor momento de su vida:

"Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mi mismo y a las personas que me rodean. Cuando estaba con mi exmujer aceptaba cosas que ahora no aceptaría".

Hakimi responde a la polémica sobre sus bienes

Hakimi también se ha pronunciado sobre el escándalo que supuso el hecho de que Hiba Abouk descubriese tras el divorcio que su marido y padre de sus hijos tenía todas sus posesiones a nombre de su madre. Así respondía el futbolista a la polémica:

"Desde pequeño he cogido dinero y yo no podía manejarlo al ser menor de edad, entonces era mi madre quien lo gestionaba. Ella siempre me ha ayudado con el dinero. Porque cuando tienes éxito hay muy pocas personas en las que puedes confiar, y tu madre es la que te va a querer con o sin dinero, y lo va a intentar proteger para que el día de mañana siga habiendo. Mi madre no empezó a manejar mi dinero después de casarme, sino que lo hacía desde siempre y así siguió funcionando, ¿por qué iba a cambiarlo?".

