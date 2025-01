Borja González reacciona al cambio de look más radical de Ana López

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha podido evitar ocultar su cara de sorpresa al ver el nuevo pelo de la influencer

Ana López cambia radicalmente de look y provoca una inesperada reacción en el padre de su hijo

Ana López, de 'La isla de las tentaciones', acaba de someterse a su cambio de look más radical. La mamá de Luca se ha prestado como modelo para una formación de peluquería tras la que han acabado transformando por completo su imagen. Al ver su gran cambio, Borja González no ha tardado en reaccionar.

"Me veo rara, pero no me veo mal", dice a sus seguidores mientras presume de su nuevo peinado.

La creadora de contenido, a quien le "gusta estar en todos los saraos", no ha dudado en prestarse como modelo para un curso especializado en pelo rizado que se ha impartido en la peluquería de su prima.

A pesar de haberse mostrado siempre con un alisado perfecto, y de haberse sometido, Ana asegura que siempre ha tenido "un poco de onda en el pelo" pero que, debido a los distintos tratamientos de alisado a los que se ha ha ido sometiendo, sus suaves bucles han desaparecido.

No obstante, aprovechando la oportunidad que le han dado y dado que las peluqueras en formación necesitan poder trabajar con todo tipo de texturas a la hora de trabajar el rizo, Ana no ha dudado en apuntarse.

Allí ha tenido la posibilidad de tomar apuntes sobre los distintos procedimientos y pasos que se deben realizar para potenciar el rizo; trucos y consejos que no descarta en aplicar a su nueva rutina 'curly'. "Ojito al rizo que me han sacado... Me lo voy a hacer más", ha asegurado.

Tras ver estas imágenes, Borja González no ha tardado en reaccionar. El novio de Ana y padre de Luca, el cual fue concebido poco después de su paso por 'La isla de las tentaciones', no había visto nunca a su pareja con el pelo rizado.