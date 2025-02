El momento en el que Joel descubre que Andrea también le ha sido infiel: "Y luego me reprochas a mí..."

El brutal enfado de Andrea en la hoguera: "¿Te parece normal que pidas la hoguera de confrontación cuando eres tú quien me ha puesto los cuernos?"

Inédito | Andrea hace balance con Borja tras haber caído en la tentación: "Aquí he madurado un montón"

La pasada entrega de 'La isla de las tentaciones' nos iba a dejar en vilo a todos con un Joel destrozado sin saber si su novia Andrea acudiría a la hoguera de confrontación que había pedido. Un momento trascendental tanto para Joel como para Andrea, que marca (y ha marcado) un antes y un después en su paso por República Dominicana.

Tras una hoguera llena de reproches, rencor y lágrimas (sobre todo, de Joel) llegaba el momento de la decisión final. "Necesito que penséis en la persona que tenéis enfrente y en vuestros tres años de relación. Necesito que vuestros corazones hablen", le pedía Sandra Barneda. En primer lugar, Andrea confesaba que se había dado cuenta de lo que le quiere y se rompía, recordando lo que vio en la hoguera.

En ese momento, Joel le dedicaba unas bonitas palabras: "Te amo, tío. No te quiero perder, te lo juro, no te quiero perder por nada del mundo". Mirándose fijamente y rotos, Andrea reconocía lo que tenía que hacer a partir de ahora. "Eso es lo que quería, solo te he pedido comunicación y cariño", decía, por su parte, Joel. Los dos se fundían en un emotivo abrazo, solapado con varios "Te amo", de Joel a Andrea.

Llegaba el momento de la verdad: Sandra Barneda le preguntaba a Joel cómo quería abandonar 'La isla de las tentaciones': "Yo me quiero ir con ella Sandra". Posteriormente, la maestra de ceremonias le lanzaba la misma pregunta a Andrea, a lo que este respondía lo siguiente: "Me he dado cuenta de que le quiero un montón... pero es que me ha decepcionado tanto...". Tras unos instantes de angustia, la joven confesaba que está "enamorada de él": "Aunque me ha hecho llorar mucho, le quero a él y le elijo a él". Y es que lo que está claro es que el amor, en esta pareja, ha ganado a la tentación.

El enfado de Andrea en la hoguera

Andrea iba finalmente a presentarse en la hoguera y la tensión entre los dos ha sido máxima de principio a fin. La joven de Barcelona aparecía enfadadísima: "Estoy flipando", le decía a Joel nada más verlo, mostrando su indignación. "¿Te parece normal que pidas tú la hoguera de confrontación cuando eres tú quien ha puesto los cuernos?", le preguntaba, para añadir un contundente "no entiendo nada".

Hay que recordar que Joel cayó en la tentación con Nataly y es algo que provocó las lágrimas desconsoladas de Andrea en la hoguera. "No sé qué me ha pasado. Ya sabes que no soy así. ¿Cuándo he sido así contigo?", le decía un Joel arrepentido. Y es que lo que más le molestaba a Andrea es que Joel hubiese pedido la hoguera cuando fue él quien le "puso los cuernos". Sandra Barneda le preguntaba a Joel por qué había pedido la hoguera y este se lo explicaba.

"Por mucho que haya pasado eso... lo he hecho por seguir apostado por la relación. La vía fácil habría sido seguir mi vida allí. Pero no he hecho eso. Me he arrepentido y no quiero tirar la relación a la mierda", indicaba Joel. Además, le confesaba que en las imágenes que había visto en la última hoguera se había dado cuenta de que Andrea "no era como todas": "Sé que muchas veces no he valorado lo que tengo. Me he dejado querer".

Joel descubre que Andrea ha caído en la tentación

Sandra Barneda recordaba que lo que está claro es que una parte ha vivido la historia al máximo (Joel), pero faltaba por ver la otra parte de la historia: Andrea. "Andrea, Joel... hay imágenes para vosotros", señalaba Sandra Barneda. A todo esto, Andrea seguía echándole en cara a Joel su beso con Nataly, pero lo que no se imaginaría para nada Joel es lo que estaba a punto de ver en la tablet de 'La isla de las tentaciones'.

En primer lugar, en la tablet salía una serie de imágenes del momento en el que Joel cayó en la tentación con Nataly en la piscina de Villa Montaña. El joven participante seguía muy arrepentido y de hecho, apenas podía mirar las imágenes. Joel no iba a tardar en derrumbarse, girarse a Andrea y cogerle de la mano: "No quiero verte mal. Y lo sabes, que no te quería hacer daño. Entiendo que estés así pero sabes realmente que no soy así".

Pero las tornas se iban a cambiar, esta vez apareciendo en la tablet imágenes de Andrea en Villa Playa con Borja: "Esto no lo he visto", aseguraba Joel. Unas imágenes que eran posteriores al beso de Joel con Nataly. Joel descubría el beso de Andrea con Borja y se dirigía directamente a Andrea: "Y luego me reprochas a mí". Pero Andrea se lo dejaba claro: lo hizo porque él no le respetó a ella. "Ahora me vas a recriminar tú, ya lo que faltaba", apuntaba Andrea.

Joel estallaba porque veía en las imágenes a Andrea entrar al cuarto con Borja: "¿Tú te has metido en la cama con él? No has visto nada así de mí". El joven se enfadaba muchísimo porque él no había hecho lo mismo con Nataly y no daba crédito: "Que no se te remueva nada...". La tensión entre los dos subía como nunca en esta hoguera que estaban protagonizando, sin llegar a un punto en común y reprochándose cosas continuamente: "Parece que no le importa nada", aseguraba Joel. "No estoy arrepentida porque he hecho lo que he sentido", decía, por su parte, Andrea.

Joel ve imágenes de Andrea destrozada y se abrazan por primera vez