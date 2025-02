Tadeo y Mayeli disfrutaban sin ataduras de su primera noche de pasión. Tanto, que sus movimientos no pasaban desapercibidos para Gabriella y Montoya, que no dudaban en pegar la oreja a la pared al escucharles y se echaban a reír en la habitación del novio de Anita.

Al finalizar, Mayeli le confesaba que tenía "fuerza para tres o cuatro más" y no dudaban en volver a la carga. "Venga, pues dale", le animaba Tadeo. "Al final me he dejado llevar con Mayeli, ha sido una noche bastante loca. Al final la cabra tira al monte y la verdad que con ganas de repetir", confesaba el novio de Sthefany al equipo del programa.

"Mayeli me está dando otras cosas que a lo mejor no he visto en mi pareja. Pensé que en mi relación quizá no había alguna carencia y estoy viendo que sí, y Mayeli me lo está demostrando", se sinceraba el novio de Sthefany con el equipo del programa.