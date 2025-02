El consejo de Joaquín Prat a Anabel Pantoja tras su enfado con los medios

"Nadie aguanta un seguimiento tan exhaustivo por parte de la prensa, especialmente ante una noticia así e incluso siendo positiva porque no es agradable, pero por eso yo le recomiendo a Anabel que cambie de actitud. No tiene que ser la más simpática del mundo, basta con que no diga nada, un poco la actitud que ha tenido su madre Merchi durante todos los días que la niña ha estado ingresada", ha dicho Joaquín Prat.