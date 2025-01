El príncipe Harry ha sido el gran ausente este martes 21 de enero en el inicio de su batalla judicial contra News Group Newspapers (NGN), la filial británica del imperio del magnate estadounidense Rupert Murdoch y dueña de 'The Sun', al que acusa de recurrir en el pasado a prácticas ilegales para conseguir exclusivas informativas.

La asistencia del hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana solo se requerirá estrictamente cuando deba prestar testimonio, lo que no se espera que ocurra hasta dentro de unas semanas, en un proceso que se prevé que dure diez semanas.

"Me han pedido que le pregunte a Su Señoría si puede haber un breve aplazamiento de una hora. Soy consciente de que esto podría causar inconvenientes", dijo este letrado, sin aportar más detalles.

El magistrado Timothy Fancourt respondió que "no causa ningún inconveniente, más bien hace perder algo de tiempo si este juicio va a llevarse a cabo".

Esto contrastaría no obstante con la opinión expresada el pasado diciembre por Harry, que dijo que quería llevar a NGN a juicio, pese a los costes astronómicos, para que rindiera cuentas la prensa sensacionalista.

En vistas preliminares, Fancourt accedió a examinar en este juicio como ejemplos de posibles infracciones una treintena de artículos propuestos por los litigantes publicados por 'The Sun' y el ya clausurado 'News of the World' entre 1996 y 2011.