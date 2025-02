Derrochando complicidad, madre e hija han protagonizado una divertida entrevista en la que no han podido controlar la risa en varias ocasiones: "Estoy nerviosa porque es mi primera vez y me mandáis aquí con mi madre" , ha dicho Alejandra nada más empezar el directo. "Yo siempre te voy a ayudar", ha tratado de tranquilizarla su madre inmediatamente.

Sobre qué le ha llevado a dar este paso, Terelu Campos ha dicho: "Mi propia inconsciencia. Llegaron y no me dio tiempo a reaccionar cuando de pronto me pregunté cómo había dicho que sí. Además, fui a tu casa a ver a mi bebé y tú me dijiste que si no lo hacía me dejaba de hablar", ha asegurado.