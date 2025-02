Para empezar, podemos decir que el SIBO comparte muchos síntomas con el SII (síndrome del intestino irritable) y otras disbiosis por lo que muchas veces se pueden confundir. De hecho, el SIBO es potencialmente responsable de un gran porcentaje de los casos de SII. “Por eso, es importante recalcar la importancia de realizar un buen diagnóstico evaluando (por parte de un médico o profesional especializado) en profundidad síntomas, hábitos de vida en general, alimentación, etc., y no quedarnos únicamente con los test de aliento, que es la prueba más usada para diagnosticar”, explica al web de Informativos Telecinco.

Tal y como explica esta dietista, el SIBO no es la causa sino una consecuencia que deriva de una serie de desequilibrios. Ella lo explica así: “Imaginemos un iceberg. La punta o parte visible sería el SIBO, pero la parte que no se ve y que es mucho más grande sería la base o realmente las causas del SIBO como por ejemplo: hipoclorhidria, deficiencia enzimática, estrés crónico y/o problemas emocionales no resueltos, falta de descanso, déficit nutricional, alimentación desequilibrada, otros tipos de desequilibrios o disbiosis intestinal, etc. En conclusión, el SIBO empieza cuando el equilibrio natural del sistema digestivo y de tu organismo se rompe, ya sea por una alteración en la motilidad intestinal, baja acidez estomacal, estrés prolongado, disbiosis o problemas estructurales en el intestino”.