Flora González, presentadora de 'El Tiempo', anuncia que está embarazada de su primer hijo

La presentadora de 'El Tiempo' ha comunicado que está esperando su primer hijo con su marido Carlos Dato

Flora González está de tres meses y medio y ha lucido su incipiente barriga en unas imágenes exclusivas para la revista '¡HOLA!'

Flora González ha anunciado que está embarazada de su primer hijo junto a su marido Carlos Dato. La presentadora de 'El Tiempo' de Telecinco ha comunicado la noticia a través de las páginas de la revista '¡HOLA!' a la que ha concedido una entrevista muy íntima. La periodista ha lucido su incipiente barriguita y ha expresado la ilusión que le hace la ilusión este momento tan especial de su vida.

Con muchas cosas por contar y la alegría de saber que ella y su marido Carlos se convertirán en padres el próximo verano, Flora González ha explicado cómo se encuentra a sus tres meses y medio de gestación. "Están siendo meses de cambios. Tengo que admitir que las primeras semanas estuve en shock y además tenía muchísimo sueño. Pero está siendo precioso. Al principio, por prudencia, decidimos esperar para contarlo a la familia y creo que esas fueron las semanas más largas de mi vida", ha admitido.

La presentadora de 'El Tiempo' de Telecinco ha explicado que se dio cuenta de su estado porque comenzó a sentirse mal varias mañanas con vómitos y náuseas. Ante la sospecha y dudas, la joven de 39 años optó por hacerse un test de embarazo con el que confirmó esta noticia tan esperada. Lejos de lo que podía haber imaginado, la periodista ha contado cómo fue ese momento en el que le dijo que estaba embarazada a su marido Carlos Dato. "No fue el más romántico. Vi el test positivo y no pude esperar ni un segundo y se lo mandé al móvil. Me hubiera gustado algo más especial, pero fue lo que me salió en ese momento de forma natural".

Vengo de una familia muy femenina. Reconozco que me gustaría un poco de energía masculina en mi vida

Aunque aún desconoce el sexo del bebé que está esperando, Flora González ya ha hecho sus quinielas y lo que a ella le gustaría más que le confirmasen. "Vengo de una familia muy femenina. Somos tres hermanas. Siempre he trabajado rodeada de mujeres y me encanta, pero reconozco que me gustaría un poco de energía masculina en mi vida", ha manifestado, aunque recalca que llegue lo que llegue será a una casa en la que hay mucho amor.

El entusiasmo de los futuros padres se ve reflejado en algunos de los pasos que han dado para prepararse para el que será el cambio hasta ahora más importante de sus vidas. Sin querer precipitarse porque todavía es pronto solo le han comprado unos patucos a su futuro hijo o hija, tal como Flora ha contado, aunque sí que han pensado el lugar donde nacerá su bebé: la Clínica Universidad de Navarra de Madrid.

La noticia del embarazo le ha llenado de ilusión a Flora y le está haciendo estar en un estado de felicidad que nunca hubiera imaginado. Algo que ella no pensaba, tal como ha reconocido, porque antes de quedarse embarazada sentía más miedos que ahora. "Desde que estoy embarazada, leo mucho. Lo primero que he asumido es que las mujeres sabemos parir, es nuestra naturaleza, y no podemos dejar que se infantilicen procesos que son instintivos".