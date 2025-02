Manuel entraba con un trofeo en la mano de 'mejor amante' de 'Villa Montaña', algo a lo que Anita reaccionaba: "Tú no puedes llevar ese premio porque amante viene de la palabra amor y lo haces todo sin amor ". Aunque el tentador dejaba claro que no está de acuerdo con esto: "Yo lo hago todo con amor". Que preguntaba a Anita directamente por esto: "¿Crees que no?". Y ella respondía sin explicarse mucho: "Eso pensaba yo".

Anita insistía en que el soltero "no se merece este premio" y Manuel entonaba una significativa frase ante esto: "No me quieres nada". A lo que respondía Anita mientras ambos estaban muy cerca en la cama: "No, te tengo cariño". Aunque no tardaban en llegar los gestos de cariño entre ellos tras esta conversación.