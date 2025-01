Tal y como ilustra, ha perdido 48 kilos desde que comenzó su cambio físico. De pesar 162 a 114. Sin embargo, Llanos no sólo se muestra entusiasmado por su bajada de peso, también por su salud. " Antes me salían todos los parámetros disparados porque al final pesaba más y tenía mas porcentaje de grasa. Me ha hecho muy feliz ver que todo el esfuerzo está teniendo recompensa", ha asegurado.

Asimismo, asevera que se ha llevado "una gran alegría" porque la persona que le ha atendido se ha mostrado "contento y feliz" no solo por cómo se ve estéticamente, algo que según el streamer "me da igual", sino porque a nivel de salud "he pegado una mejora brutal por todo lo que he cambiado estos meses y ya no os cuento el ultimo año".