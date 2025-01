Violeta Crespo se ha enfrentado a la sección ‘a base de mordiscos’ del videopodcast de ‘En todas las salsas’. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha respondido sin tapujos a las comprometidas preguntas de los colaboradores. La bailarina ha ido con ganas de hablar y no solo ha desvelado si participaría en ‘La isla de las tentaciones’ con Edi , si no que también ha querido aclarar su relación con Christofer Guzmán , después de que la exnovia del que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' desvelara su supuesto romance.

A finales del mes de noviembre, Clara, la exnovia de Christofer Guzmán, aseguraba que su novio le había sido infiel con Violeta Crespo . Asimismo, la joven se sentía traicionada, puesto que, según ella, la toledana quería hacerse su amiga. Al conocer que esta información ha salido a la luz, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha roto su silencio en el videopodcast y ha desvelado si ha tenido realmente un romance con el ex de Fani Carbajo .

Por otro lado, la joven, que acaba de enterarse de toda esa información que ha salido sobre su relación con el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', ha confesado que no ha sabido nada de él, tras salir de la casa de 'Gran Hermano'. "No he vuelto a hablar con él", ha comentado la que fuera 'Miss Toledo', la cual también ha hablado de su relación con Clara en el programa.