La exnovia de Álex Ghita, que es madre de un niño de cinco años, ha revelado que quiere tener más hijos

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' ha aclarado si tiene pensado ser madre soltera

Adara Molinero destapa que a su hijo en común con Hugo Sierra "no le gustan los hermanos"

La popularidad de Álex Ghita se disparó gracias a que, en un desfile de Félix Ramiro, confesó que Adara Molinero "no paraba de insistir" en que tuvieran un hijo juntos en el plazo de un año a los pocos meses de iniciar su relación. A la exconcursante de 'Gran Hermano' le sentó tan mal escuchar esas declaraciones que hizo un directo en el que aseguraba que su exnovio se había "corrido dentro varias veces" para justificar que él no se oponía a la idea de tener un hijo.

Poco después, el examigo de Carla Barber concedió una entrevista a OUTDOOR en la que contestó a la influencer y ahora se ha convertido en uno de los mayores protagonistas de la tercera edición de 'GH DÚO', en la que acaba de ser expulsado y en la que ha recordado que su ex quería tener un hijo con él. Ella solo dijo que le preguntaba al entrenador si quería volver a ser padre - él ya tiene una hija de siete años llamada Sofía - para planificar el futuro, pero no quiso dar más respuesta a las declaraciones de su ex, que incide en que ella insistía en tener un bebé juntos tan pronto como fuera posible.

En sus redes sociales, hace unas semanas, Adara sí que quiso hablar de su deseo de ser madre de nuevo, pero sin mencionar a su exnovio. "Me gustaría muchísimo tener otro hijo", confesó en Threads, donde también aclaró que solo quiere tener otro bebé en un plazo máximo de dos años, esto es, se da de margen hasta que cumpla 33 años o ya no lo tendrá y será únicamente mamá de Martín, un niño que ahora tiene cinco años y que es fruto de su relación con Hugo Sierra.

"Si en dos años no encuentro a la persona correcta no tendré más y me operaré la diástasis abdominal. Lo tengo clarísimo", comentaba la hija de Elena Rodríguez, que quiere acabar con la diástasis abdominal, que es la debilidad de la pared abdominal causada por la separación de los músculos rectos del abdomen. Una de sus seguidoras le ha preguntado entonces si no ha valorado la opción de ser madre soltera, pero ella ha dejado claro que no entra entre sus planes.