Adara Molinero se sentó en el plató de '¡De viernes!' para hablar acerca de su relación con Álex Ghita, ahora concursante de 'GH DÚO', pero también rememoró su historia de amor con Rodri Fuertes . "Creo que ya no estoy enamorada, pero me duele acordarme de todo lo que vivimos", comentó la exconcursante de ' Gran Hermano ', que confesó que piensa a diario en su exnovio : "Fue algo muy especial, fue una bomba en todos los sentidos".

La influencer no pudo evitar las lágrimas al hablar de sus sentimientos por Rodri, con el que dejó de estar definitivamente en la primavera de 2023, cuando ella se marchó a Honduras para concursar en 'Supervivientes'. Cuando regresó tres meses después, él ya estaba con la ex de Fonsi Nieto, Marta Castro, con la tiene planes de boda y de ser padre .

Este fin de semana, tras la entrevista de Adara, 'Socialité' se ha puesto en contacto con Rodri, que ha comentado que no vio a su ex en directo porque estaba celebrando su cumpleaños, pero que le avisaron de que estaba hablando sobre él y vio sus declaraciones, ante las que se ha quedado muy sorprendido: "Sigo en shock. Mi shock fue eso, verla completamente emocionada. Creo que ha sido valiente al decir eso, no me imaginaba que después de dos años sintiera eso. Yo creo que ha aprendido a valorarme. Me supo un poco mal porque no se acordaron de que yo estoy con Marta y estoy muy tranquilo, estoy feliz".