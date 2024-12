Eso la hace inmensamente feliz porque la televisión y las redes sociales son dos de sus grandes pasiones y nunca ha querido renunciar a ninguna. No obstante, sí que ha sabido poner límites en ambas facetas y la mayor línea roja es que no se respete la privacidad de su hijo en común con Hugo Sierra y es que para la finalista de 'Supervivientes' lo más importante es el bienestar de Martín, que ya tiene cinco años, y su deseo es que ella sea la única que decide qué mostrar de su pequeño.

Así, desde antes de que naciera, decidió que no iba a mostrar su carita, aunque a veces muestra cómo habla o sube algún vídeo suyo, siempre lo saca de espaldas o le tapa el rostro para que nadie pueda saber quién es y pueda vivir su infancia como cualquier niño anónimo de su edad cuyos padres no son famosos como lo son tanto ella como Hugo Sierra, que pese a estar ahora alejado de la televisión llegó a ganar 'GH Revolution' y concursó en 'Supervivientes 2020'.

"La mejor cosa que he hecho desde que soy conocida es no enseñar la cara de mi hijo. La gente le ve por la calle y ni le habla. Creo de verdad que esto en algún momento tiene que parar. Y me han ofrecido campañas de mucho dinero pero por encima de todo va su infancia e intimidad", ha tuiteado la hija de Elena Rodríguez, que está muy orgullosa de su decisión y que está cansada de ver cómo otros compañeros de profesión exponen a sus hijos en las redes sociales.