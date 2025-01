"Hoy estaba en una tienda, de pie, y he empezado a sentir taquicardia, que también la sentí ayer y antes de ayer. He empezado a sentir sudores, nauseas, como que me mareaba, he cerrado los ojos, veía todo negro, como estrellitas, ya ni escuchaba a Asraf… y ya no sé qué ha pasado. He perdido el conocimiento y cuando me he despertado había un montón de gente a mí alrededor", ha narrado Isa Pantoja, que reconoce que estos días, con el ingreso de Alma, se ha olvidado de sí misma.