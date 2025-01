Al parecer, a Isa le dijeron que lo que le había sucedido era "lo normal en cuarto mes de gestación de una mujer embarazada", algo que tranquiliza a sus amigos y familiares. Isa confiesa que no sufre de anemia y que, de hecho, sus analíticas están bien. "Yo pensaba que me había bajado el azúcar, pero no, realmente no había sido eso".