"No podía ser más altiva, más prepotente... es muy desagradable trabajar con ella", asegura. Además, ha desvelado un 'encontronazo' que tuvo con ella. "Me tiró una caja de bombones a la cara", dice. En el vídeo superior a este artículo puedes ver las conversación telefónica completa que este programa ha tenido con María, la mencionaba exempleada de Ágatha.

"No me daba ni los buenos días", ha contado. La mujer, que no ha querido desvelar su identidad, asegura que tiene experiencia trabajando para el hogar de personas reconocidas. Pero detalla que incluso pasaba "hambre" durante el servicio, ya que no les daban opción a comer nada más que "arroz aguado", entre otras cosas.