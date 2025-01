"Solo quería pedir perdón a Melody a los demás cantantes. No sabía que iba a subir tanto", dice. Además, reconoce que en un primer momento tenía desconocimiento total de que la grabación y posterior difusión de un ensayo estaban prohibidas. "De los primeros vídeos que colgué no me dijeron nada, me lo dijeron después. Pensaba que no iba a llegar tanto y cuando llegué al trabajo me dijeron 'no subas'", explica el ya exempleado del concurso.