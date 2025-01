La nueva edición de 'La isla de las tentaciones' solo acaba de empezar. Esta octava entrega del concurso ya ha dejado grandes momentazos televisivos gracias a sus concursantes y el casting del reality. Si por algo tiene tanto éxito el espacio que presenta Sandra Barneda es por la naturalidad de las parejas que acuden, que desde el minuto uno no dudan en poner a prueba sus relaciones. No obstante, hay dos concursantes que han dejado su huella y nombre en República Dominicana: David Vaquero y María Aguilar, que ahora han respondido si volverían o no al concurso en el que se conocieron. ¡Te contamos todos los detalles!