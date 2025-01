Ceciarmy ha reunido a algunos de los rostros más famosos de Telecinco en los esperados Army Awards 2025 , donde los celebs no han dejado pasar la oportunidad de deslumbrar con sus mejores galas. Desde los exconcursantes de ' Supervivientes ', Tania Medina y Alejandro Nieto, hasta algunos integrantes de la familia Pantoja , como Irene Rosales, pasando por los protagonistas del momento, José Montoya y Alba Rodríguez, que acaparan todas las miradas gracias a su papel principal en esta nueva edición de ' La isla de las tentaciones '. ¡Estos son los looks con los que han arrasado en la 'alfombra negra' de los 'antipremios'!

Para completar su estilismo, ha optado por un collar XXL en color plateado con pedrería roja y el peinado más 'trendy' del momento, un 'clean look' recogido . Por su parte, Borja González ha optado por un total look negro , con pantalones de traje, camiseta y una chaqueta de estilo camisero que le ha dado un toque informal.

Uno de los rostros que mas ha sorprendido ver en esta gala ha sido el de Irene Rosales, que ha aprovechado el evento para desconectar de los problemas y las preocupaciones familiares. La influencer no ha pasado en absoluto desapercibida, y no solo por su situación personal, sino también por el look que ha escogido. Un conjunto de lo más atrevido, luciendo un total look negro con unos pantalones cortos de efecto cuero y una chaqueta y unas botas del mismo material.