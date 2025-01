Melyssa Pinto sufre un intento de robo en su casa: "Vi por la mirilla a un hombre intentando abrir mi puerta"

"Me puse una sudadera y bajé a ver quién era, yo pensaba que era Marco . Cuando me acerqué a la mirilla de la puerta vi a un hombre agachado intentando abrir con una capucha negra y una mochila. Entré en shock y pegué un grito . En ese momento la persona se giró sin que yo pudiera verle la cara y se fue bajando las escaleras corriendo. Abrí la puerta y empecé a gritarle 'quién eres', él siguió bajando las escaleras y escuché la puerta del portal cerrándose".

Melyssa, muy asustada, llamó por teléfono a su ex novio porque sabía que se encontraba en Madrid: "No me lo cogió porque estaba durmiendo. Llamé también a mi madre y tampoco me lo cogió".