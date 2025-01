Hace unos días, Divinity informó en exclusiva de que Irene Matamoros, la hermana pequeña de Diego y Laura Matamoros - y la más desconocida junto a Lucía de los hijos de Kiko Matamoros y Marián Flores - , había anunciado su boda con su novio, Pedro Romero , en su cuenta oficial de Instagram. Una noticia que le dio a sus hermanos el Día de Reyes, pero que no ha llegado hasta su hermana por parte de padre, Anita Matamoros , que se ha mostrado muy sorprendida por este tema cuando le han preguntado en un photocall.

"Te vas de boda este año, ¿no?", le preguntaba el reportero de 'Europa Press' a la influencer en la alfombra roja de los Premios Next Generation Men's Health, dejándola totalmente sorprendida porque ella pensaba que se refería a la boda de su madre, Makoke, con su novio Gonzalo y que esta boda todavía no había sido anunciada (aunque en realidad la pareja lo contó en una visita a '¡De viernes!' la primera semana de enero): "¿Se ha conocido que me voy de boda este año?".