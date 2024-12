Para la ocasión, la creadora de contenido escogía un “look arriesgado”: “De hecho seguramente los comentarios que reciba sean ‘Dónde vas así, bla bla bla’, pero mientras me guste a mí…”, sentenciaba antes de mostrar el body sobre una camiseta de rejilla y unos cullotes como base de look, sobre los que incluyó unos pantalones de la marca Vaquera: “Son increíbles, amazing, alucinantes y si no os gustan no pasa nada porque poco que añadir con cómo quedan puestos”, explicaba.